Liga : le Celta fait tomber Séville

Suite de la 33e journée de Liga avec le Séville FC qui se déplaçait sur la pelouse du Celta de Vigo qui jouait les places qualificatives pour la Ligue Europa. Pour les Sevillans, on espérait surtout assurer définitivement le maintien. Mais tout commençait mal après l’ouverture du score du Celta grâce à Moriba. Le match basculait à quelques secondes de la mi-temps avec le rouge de Marcos Alonso et l’égalisation dans la foulée de Gudelj sur penalty.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Celta Vigo 49 35 +1 14 7 14 55 54 16 Séville 38 35 -10 9 11 15 39 49

Mais cette saison, Séville est fébrile, trop fébrile. En supériorité numérique, la formation andalouse ne parvenait pas à prendre l’avantage et concédait même un but par l’intermédiaire de Mingueza. Le Celta inscrira même un 3e but grâce à Iglesias et la réduction de l’écart de Salas ne changera rien (3-2). Avec ce succès, le Celta est pour le moment qualifié en Ligue Europa. Séville, 16e, reste à 6 points de la zone rouge.