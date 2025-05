FC Porto : la cible du PSG Rodrigo Mora est tout simplement inarrêtable

Troisième du championnat portugais, le FC Porto déçoit cette saison. Cependant, il n’y a rien d’anormal de voir les Dragons loin de ses rivaux lisboètes du Sporting CP et de Benfica. En effet, depuis l’arrivée du Président André Villas-Boas, le FC Porto connaît une transition et essaye de retrouver un équilibre financier. Cela a permis l’éclosion de nombreux jeunes du centre de formation comme Martim Fernandes, Vasco Sousa et surtout Rodrigo Mora.

Pour sa première saison avec les Dragons, le natif de Custóias a métamorphosé le jeu de son équipe en apportant la touche de créativité qui lui manquait. Sûr de ses qualités et en confiance, le droitier a disputé 31 matches pour 9 buts et 4 passes décisives. Un excellent bilan pour la jeune pépite qui a déjà les plus grands clubs européens comme Manchester United et surtout le Paris Saint-Germain même si son directeur sportif Jorge Campos a démenti : «cette rumeur est complètement fausse. À Paris, We love Mayulu.»

Une prolongation précieuse pour Porto

Récemment prolongé comme nous vous l’avons annoncé, le joueur de 18 ans est désormais lié au FC Porto jusqu’en juin 2030 et sa clause libératoire a été rehaussée et avoisine les 100 millions d’euros. Une somme importante pour un élément que le FC Porto veut conserver, mais qui dispose d’une belle cote. Et ses dernières performances sont excellentes. En effet, il reste sur six buts et une offrande lors des huit derniers matches de championnat. Des réalisations importantes puisqu’elles permettent à Porto d’être provisoirement qualifié en Ligue Europa pour l’an prochain.

«C’est gratifiant pour tous les membres de pouvoir voir ce talent pendant encore de nombreuses années. C’est un talent du FC Porto, de la pépinière du FC Port , avec la marque Porto, un supporter de Porto dans l’âme, un enfant qui enchante, roi des dribbles, des buts et aussi des passes décisives. Ce sont les huit premiers mois d’une explosion brutale et nous ne pourrions être plus heureux de ce renouvellement», s’était d’ailleurs félicité son président André Villas-Boas au moment de sa prolongation.

Porto sous le charme

Encore hier contre Boavista dans le derby de Porto, tout le monde a retenu son souffle lorsqu’il a inscrit un but magnifique où il a semé la zizanie dans la défense avant de conclure d’une frappe limpide pour aider les siens à gagner. De quoi mettre tout le monde d’accord du côté de Porto. Son coéquipier le gardien Diogo Costa est sous le charme : «bien sûr, ce sont les beaux moments du football qu’il peut créer. Il lui suffit de continuer à bien jouer, et sans aucun doute, il aura un avenir brillant.»

Même son de cloche pour son coach Martin Anselmi : «faire ce que fait Rodrigo et, en plus, avoir sa simplicité et son humilité… On sait tous à quoi ressemble cet environnement, à quel point il remplit l’ego quand tout va bien. Les joueurs doivent être très préparés à ce que la vie change du jour au lendemain et à ce qu’ils deviennent soudainement des idoles. Je suis sûr qu’un jour, il sera appelé en équipe nationale. Il doit savoir gérer tout ce qui va arriver, et je pense que ce qui ressort le plus chez Rodrigo, c’est son humilité, sa capacité à les gérer et à ne rien changer. Il est toujours prêt à s’entraîner, il écoute, il court. Je veux toujours qu’il soit sur le terrain.» Rodrigo Mora continue de mettre tout le monde dans sa poche au Portugal.