Liga : l’Athletic Bilbao assure l’essentiel contre Alavés

35e journée de Liga à San Mamés. Trois jours après son élimination en Ligue Europa contre Manchester United (1-4), l’Athletic Bilbao se devait de l’emporter ce samedi. Opposés à Alavés, les joueurs d’Ernesto Valvarde sont parvenus à l’emporter, assurant le service minimum (1-0).

Il aura fallu attendre la seconde période et un but de Manu Sanchez contre son camp à la 71e minute pour voir le tableau d’affichage évoluer. Au terme de quatre-vingt-dix minutes bien moroses, ce sont bien les Basques qui sont repartis avec les trois points. Grâce à ce succès, les partenaires de Nico Williams conservent leur troisième place et sont sur une bonne lancée pour la qualification en Ligue des Champions l’an prochain.