Qualifs CdM 2022 : Khazri porte la Tunisie, le Cameroun tranquille face au Malawi

Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 tournent à plein régime en cette période de trêve internationale. Si un peu dé répit était observé ce vendredi en sur le Vieux Continent, sept rencontres avaient lieu ce vendredi dans la zone Afrique, dans le cadre de la 1ère journée du 2ème tour de ces qualifications. Un peu plus tôt dans la journée, la Côte d'Ivoire a été tenue en échac au Mozambique, tout comme l'Afrique du Sud au Zimbabwe, sur deux scores nuls et vierges. La Zambie et le Nigéria ont eux fait le job en s'imposant respectivement en Mauritanie et face au Libéria, les Super Eagles étant notamment portés par un doublé de Kelechi Iheanacho.

La suite après cette publicité

En prime time, le Cameroun s'est de son côté imposé sans bavure contre le Malawi sur le score de deux buts à zéro, dans une rencontre où l'ancien pensionnaire de Ligue 1 Vincent Aboubakar y est allé de son but. La Tunisie a elle eu aucun mal à disposer d'une trop faible équipe de Guinée Équatoriale (3-0), alors que le Stéphanois Wahbi Khazri a régalé (un but, une passe décisive) pour permettre aux Aigles de Carthage de prendre le contrôle du groupe B. Enfin, le Ghana a assuré l'essentiel face à l'Éthiopie (1-0) pour s'emparer de la tête de son groupe.

Les résultats du jour dans la zone Afrique

Groupe B :

Tunisie 3-0 Guinée Équatoriale : Bronn (54e), Skhiri (78e), Khazri (83e, sp)

Mauritanie 1-2 Zambie : Amadou (69e) / Mwepu (10e), Mumba (57e)

Groupe C :

Nigéria 2-0 Libéria : Iheanacho (22e, 44e)

Groupe D :

Cameroun 2-0 Malawi : Aboubakar (9e), Ngadeu-Ngadjui (23e)

Mozambique 0-0 Côte d'Ivoire

Groupe G :