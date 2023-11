La décision radicale du FC Barcelone avec Robert Lewandowski, Harry Kane met le Bayern Munich à ses pieds

Lewandowski sous pression

En Espagne, la défaite du FC Barcelone contre le Shakhtar, mardi soir (0-1) fait encore grand bruit. Et l’homme au centre des critiques, c’est l’entraîneur blaugrana. Mais pour Sport, «Xavi n’est pas touché. L’entraîneur conserve la pleine confiance du conseil d’administration de Laporta et sa place au Barça est assurée. Il y a eu une réunion entre le staff et l’entraîneur pour faire l’autocritique et se convaincre que cette année, ils peuvent gagner des titres.» L’objectif est clair pour lke club catalan, il faut vite relever la tête. Mais le club risque de perdre patience avec Robert Lewandowski. Dans ses pages intérieures, AS nous apprend qu’il y a un «problème Lewandowski» ! Mais la direction catalane à déjà «la solution avec Vitor Roque» ! «Le Polonais n’a pas tiré au but de tout le match contre le Shakhtar et n’a pas marqué depuis six matchs, le club fait le forcing pour incorporer le Brésilien en janvier.» Bref, le Barça veut mettre la pression à son goleador polonais et le mettre en concurrence avec sa jeune pépite brésilienne. A Lewandowski de montrer de quoi il est capable désormais.

La suite après cette publicité

Kane, le nouveau sauveur du Bayern

En Allemagne, le Bayern Munich s’est imposé à domicile contre Galatsaray (2-1) ! Et les Bavarois peuvent remercier leur serial buteur : Harry Kane, auteur d’un doublé ! Pour l’Abendzeitung de Munich, il faut toujours «croire en Kane ! Grâce à l’attaquant anglais, le Bayern s’assure une nouvelle fois la première place du groupe Pour le top-transfert, il s’agit des 18e et 19e buts sous le maillot munichois.» C’est un début de saison de rêve pour lui ! Dans ses pages intérieures, Bild estime que «Kane fait sauter le verrou Galatasaray» ! L’Anglais est dans une forme étincelante et s’est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe. C’est tout le club du Bayern qui se réjouit d’avoir dans ses rangs un tel attaquant. De son côté, Fotomaç revient sur la défaite du club stambouliote et met en exergue l’arbitrage controversé selon le média turque.

À lire

Barça : la clim pour le mercato hivernal

Le RC Lens déçoit

En France, la courte mais décevante défaite du RC Lens sur la pelouse du PSV Eindhoven (1-0) fait mal. Comme le placarde La Voix du Nord, ce matin, «face à Eindhoven, Lens s’incline et cède la 2e place.» Pour L’Équipe, c’est «une défaite qui complique tout. Battus dans tous les compartiments du jeu au Philip Stadion, les Lensois n’ont pas existé. Les voilà troisièmes de leur groupe alors que se profile le déplacement à Arsenal…» Au Pays-Bas, Telesport est ravi d’avoir «brisé la malédiction. Luuk de Jong offre enfin au PSV une nouvelle victoire en Ligue des champions après huit ans d’absence.» Dans le même groupe, Arsenal s’est donc tranquillement imposé face au Séville FC (2-0). Comme l’indique le Daily Express, «les Gunners sont en route pour les huitièmes de finale.» Et cette défaite condamne Séville à l’exploit voire même «au miracle», comme l’indique de son côté l’Estadio Deportivo. Le club andalou est dos au mur et doit absolument gagner ses deux prochains matches pour espérer disputer une coupe d’Europe au printemps !