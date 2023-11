Ligue des Champions : le Real Madrid et le Bayern Munich qualifiés pour les 1/8es, MU dernier et au bord de l’élimination après sa défaite contre Copenhague

Du suspense, de la tension, des qualifications et des désillusions. Cette 4e journée de phase de groupe de Ligue des Champions aura livré un véritable feu d’artifice d’émotions. Après Manchester City et Leipzig hier, quatre autres clubs ont officiellement validé leur ticket pour les 1/8 de finale de la Ligue des Champions ce mercredi. D’un côté le Real Madrid, vainqueur de Braga (3-0). Si tout avait pourtant commencé à l’envers avec un penalty sifflé en faveur des Portugais, Lunin, l’invité surprise de la soirée a su garder la tête à l’endroit. Titulaire de dernière minute suite à la blessure de Kepa, l’Ukrainien a repoussé le penalty de Djalo (6e) pour maintenir son équipe à flot. Peu avant la demi-heure de jeu, le disparu Brahim Diaz a lui inscrit son premier but de la saison (27e, 1-0), quelques minutes après s’en être vu refuser un pour hors-jeu.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 12 4 6 4 0 0 9 3 3 Braga 3 4 -4 1 0 3 5 9

Trouvé astucieusement par Rodrygo en retrait, l’Espagnol concluait d’un plat du pied clinique avant de célébrer ironiquement en mimant le VAR. En seconde période, Vinicius, trouvé dans la même configuration par Lucas Vazquez, doublait la mise pour inscrire son deuxième but de la saison dans la compétition (58e). Une pluie de buts puisque son compatriote Rodrygo l’imitait trois minutes plus tard. Sur une transition rondement menée par Vini’, l’ancien joueur de Santos se permettait un piqué pour enfoncer des Portugais victimes de leurs limites (61e, 3-0). Grâce à ce large succès, le Real Madrid décroche officiellement son billet pour les 1/8e de finale, comme la Real Sociedad, donc, plus tôt dans la soirée.

À lire

Real Madrid : la réponse cash d’Ancelotti à Piqué

MU au bord de l’élimination, le Bayern qualifié

Troisième et en mauvaise posture avant ce soir, Manchester United s’est, de son côté, un peu plus rapproché de l’élimination en s’inclinant face à Copenhague (4-3). Pourtant, tout avait commencé sur des chapeaux de roue. Pas de round d’observation, les Red Devils douchaient les ardeurs danoises grâce à l’ancien de la maison, Rasmus Hojlund (2e). À la demi-heure de jeu, il réitérait en flairant le renvoi de Grabara sur une frappe de Garnacho. 5 buts en 5 matches, l’attaquant de 20 ans a décidément trouvé son rendez-vous bimensuel. C’est moins le cas pour Marcus Rashford en revanche, dont l’expulsion occasionnée par un geste dangereux aura replongé son club dans les doutes profonds. Seulement trois minutes plus tard, Elyounoussi réduisait l’écart (45e), avant que Diogo Goncalves, sur penalty, n’égalise dans un temps additionnel à rallonge (45+9e). Il fallait finalement s’en remettre à une décision qui fera sans doute parler pour que les Red Devils pensent parvenir à faire la différence.

La suite après cette publicité

Dans un moment de flottement qui aura vu Maguire et un Danois toucher le ballon de la main, l’arbitre désignait le point de penalty. Bruno Fernandes n’en demandait sûrement pas autant et transformait (69e). Les tuiles arrivaient et Copenhague douchait leurs adversaires, d’abord grâce à l’ancien Bordelais, Lerager, de la tête (3-3, 83e) puis grâce au tout jeune Bardghji en toute fin de rencontre pour anéantir les espoirs de victoire des Anglais (4-3, 87e). Avec cette défaite assez renversante, MU est désormais dernier et tout proche de l’élimination. Ce n’est pas le cas du Bayern Munich, victorieux face à Galatasaray en toute fin de rencontre et désormais qualifié (2-1). Contre une valeureuse équipe turque, le Rekordmeister a étendu le suspense jusqu’au bout et s’en est une nouvelle fois remis à Harry Kane. Buteur sur une offrande de Kimmich (80e, 1-0), l’Anglais a récidivé six minutes plus tard sur un service de Mathys Tel, encore décisif en entrant en jeu (86e, 2-0). Rare ombre au tableau : la sortie sur blessure de Jamal Musiala et le but de Bakambu (90+3e). Enfin, Arsenal a dominé en long, en large et en travers Séville en s’imposant 2-0 grâce à Trossard (29e) et Saka (64e), tandis que l’Inter Milan a obtenu un succès étriqué sur la pelouse de Salzburg grâce à Lautaro Martinez sur penalty (85e), suffisant pour valider sa qualification en 1/8es de finale.

Les résultats de la soirée :

Groupe A :

Bayern Munich 2-1 Galatasaray : Kane (80e, 86e) pour le Bayern ; Bakambu (86e) pour Galatasaray

Copenhague 4-3 Manchester United : Elyounoussi (45e), Goncalves (45+9e), Lerager (83e), Bardghji (87e) pour Copenhague ; Hojlund (3e, 28e), Bruno Fernandes (69e sp) pour MU

La suite après cette publicité

Groupe B :

Arsenal 2-0 Séville : Trossard (29e), Saka (64e)

PSV 1-0 Lens : de Jong (12e)

Groupe C :

Real Madrid 3-0 Braga : Brahim Diaz (27e), Vinicius (58e), Rodrygo (61e)

Groupe D :

Salzburg 0-1 Inter : Lautaro Martinez (85e sp)

Retrouvez le classement des groupes de Ligue des Champions ici.