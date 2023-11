Ligue des Champions : la Real Sociedad gifle Benfica et se qualifie, Naples manque le coche contre l’Union Berlin

Soirée très attendue du côté de Naples, qui pouvait faire un très grand pas vers les 8es de finale en cas de succès face à l’Union Berlin. 2e de la poule au coup d’envoi, à 3 points du Real, et avec une avance similaire sur Braga, qui se déplace dans la capitale espagnole ce soir, le champion d’Italie partait dans le rôle du favori ce soir face à une équipe sur 12 défaites de suite ! La tendance se confirmait d’ailleurs dès les premières minutes avec quelques situations chaudes que Raspadori (3e), Rrahmani (5e), Kvaratskhelia (7e) et surtout Zieliński (16e) ne concrétisaient pas. La tête de Natan, elle, finissait sur le poteau (24e) et quand Zambo Anguissa pensait ouvrir le score, la VAR le lui refusait (31e).

Logiquement, les Allemands finissaient par craquer sur un centre à ras de terre dévié de manière heureuse dans le but par Politano (1-0, 39e). Paradoxalement, l’ouverture du score avant la pause calmait les ardeurs napolitaines, comme si le travail était déjà accompli. L’Union profitait de l’accalmie pour enfin se montrer. Juranović donnait le ton de la seconde période en frappant son coup-franc sur le poteau (45e+7). La prochaine fut déjà la bonne. Sur un contre emmené en deux passes, David Datro Fofana égalisait (1-1, 52e). La défense vivait un moment de flottement (55e), tandis que l’animation offensive se détériorait. Sur la dernière demi-heure, seuls Kvaratskhelia se distinguait par deux fois (82e, 90e+5) et Cajuste avec cette reprise dangereuse (90e+3). Le club de la capitale allemande obtient un nul et aurait même pu ramener plus en jouant mieux un ou deux contres. C’est déjà bien de mettre fin à une terrible série même si ce nul signifie l’élimination de la C1. Pour Naples, il est temps qu’Osimhen revienne.

La Real déjà qualifiée, Benfica éliminé

Dans l’autre rencontre de ce début de soirée, direction le groupe D, où ce fut bien moins serré entre la Real Sociedad et Benfica, toujours à la recherche de ses premiers points dans cette campagne de Ligue des Champions, après avoir atteint les quarts de finale l’an passé. Mais comme lors des premiers matchs de poules, rien ne s’est passé comme prévu pour les Portugais. En vingt grosses minutes, ils se sont même rendus la tâche impossible, pris dans une véritable tornade de buts. Le calvaire a débuté dès la 6e minute avec la tête victorieuse de Merino suite à un mauvais renvoi d’Otamendi (1-0). C’est ensuite l’ancien Monégasque Florentino Luis qui commettait l’irréparable en dosant mal sa passe en retrait. Oyarzabal n’en demandait pas tant et trompait Trubin (2-0, 11e).

Si la VAR refusait à Merino le doublé (15e), elle n’avait pas son mot à dire en revanche sur le but signé Barrenetxea, d’une belle conclusion du droit (3-0, 21e). Cette première période aurait même pu être pire puisque Brais Mendez manquait son penalty en tirant sur le poteau (29e). Oyarzabal aussi aurait pu corser l’addition (41e) mais c’est finalement Rafa Silva en seconde période qui réduisait la marque (3-1, 49e), rendant le score un peu moins lourd. Ce but n’a même pas eu don de relancer les Águias, malgré une opportunité d’Otamendi (58e). Les Basques remettaient le pied sur le ballon pour mieux contrôler les débats et s’assurer un nouveau succès dans cette Ligue des Champions, qui vient valider la qualification pour les 8es de finale. De son côté, Benfica est éliminé mais peut encore jouer la 3e place.

