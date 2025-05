Nottingham : le propriétaire du club rentre sur le terrain pour s’expliquer avec l’entraîneur !

Alors que Nottingham réalise une des meilleures saisons de son histoire, le club a été tenu en échec sur sa pelouse contre Leicester, déjà relégué (2-2), ce dimanche. Un point qui a tout de même officialisé le retour des Rouges sur la scène européenne la saison prochaine, mais qui visiblement n’était pas suffisant pour le propriétaire du club, Evangelos Marinakis. Au coup de sifflet final, le Grec est entré sur le terrain et a échangé des mots avec son entraîneur Nuno Espirito Santo, de manière assez véhémente.

Selon The Sun, Marinakis s’est emporté après que le buteur de Nottingham, Taiwo Awoniyi, ait été laissé sur la pelouse et ait continué de jouer alors qu’il était blessé. Dans un communiqué après la rencontre, le propriétaire du club a tenu à clarifier sa position, sans pour autant nier sa colère. «Aujourd’hui est un jour de célébration, car après 30 ans, Nottingham Forest est désormais assuré de concourir à nouveau sur la scène européenne - une promesse que j’ai faite à nos supporters lorsque nous avons obtenu la promotion. Tout le monde était frustré par la blessure de Taiwo et par l’erreur de jugement du staff médical sur la capacité de Taiwo à continuer le match.» Au moins, on n’enlèvera pas au club la volonté d’avoir l’exigence du plus haut niveau.