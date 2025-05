Mort de la LFP : Philippe Diallo évoque l’avenir de Vincent Labrune

Pour sauver le football français, le président de la FFF, Philippe Diallo a convoqué les médias afin d’annoncer des mesures exceptionnelles. L’une d’entre elles va d’ailleurs créer un séisme puisqu’elle entraînera la fin de la LFP et donc la suppression du poste occupé par le très décrié Vincent Labrune. Ce dernier pourra-t-il espérer avoir un avenir au sein des instances du football français ? Interrogé à ce sujet, Diallo a indiqué que certaines choses allaient changer.

«Il partage les options proposées. Labrune accompagne cette réforme qui implique la suppression du poste de président de la Ligue et donc par définition, qu’il n’aille pas au terme de son mandat. Si la proposition de loi va à son terme, le président, que je vois plus comme un CEO, aura été choisi par les clubs, comme dans un entretien d’embauche. Ma première démarche n’est pas de destituer les uns et les autres, mais de faire une analyse et des propositions. Après viendra le temps des hommes, à savoir ceux qui seront les plus aptes à mener ces projets. Si Vincent veut se présenter, il peut. Mais il y aura un changement profond de la gouvernance, car cela signifie la disparition de la LFP. Ce que je souhaite, c’est que le futur dirigeant de cette société commerciale soit quelqu’un qui soit recruté en tant que salarié, pour son expérience et ses compétences, et choisi par les clubs. Vincent Labrune a été élu récemment, il participe aux travaux, ce n’est pas à moi de définir quel sera son avenir. Chacun déterminera s’il rentre dans le cadre de ce projet ou pas», a-t-il confié. La fin de l’ère Labrune ?