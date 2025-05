Everton : Pierre Sage a rendu visite à Jake O’Brien

L’année dernière, à la même période, l’OL était en train de marquer son histoire récente en réalisant un exploit majuscule. Lanterne rouge de Ligue 1 pendant de longues semaines, le club rhodanien avait réussi à rectifier le tir en se hissant jusqu’à la sixième place pour aller chercher une place en Europa League. Un aboutissement inattendu rendu possible par l’excellent travail de Pierre Sage sur le banc lyonnais. Arrivé dans la peau d’un intérimaire amené à être remplacé quelques semaines plus tard, l’ancien adjoint d’Habib Beye n’a jamais bougé et a été adulé par toute la communauté lyonnaise à qui il a redonné espoir.

Le coach de 46 ans pouvait notamment compter sur la révélation Jake O’Brien. Recruté à l’été 2023 contre un million d’euros, le défenseur irlandais avait réalisé une belle saison avec les Gones avant de s’envoler pour Everton l’été dernier contre 20 millions d’euros. Un an plus tard, les deux hommes se sont retrouvés à Liverpool, au sein du nouveau club du défenseur de 23 ans. Un moment privilégié que les deux anciens collaborateurs ont immortalisé avec une photo. Reste à savoir si leurs chemins vont à nouveau se croiser durant leurs carrières respectives.