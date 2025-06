Jonny Evans prend sa retraite et retrouve un poste à MU

À 37 ans et après des pages à Manchester United, Anvers, Sunderland, West Bromwich Albion et Leicester City, Jonny Evans raccroche les crampons. Cependant, l’ancien défenseur nord-irlandais a très rapidement trouvé sa reconversion. Evans reste à Old Trafford où il sera désormais chargé de la fonction de responsables des prêts.

« Jonny Evans a été nommé responsable des prêts et des parcours à Manchester United. Evans, qui est sur le point d’obtenir sa licence UEFA A, sera responsable des prêts pour les jeunes joueurs de Manchester United et travaillera en étroite collaboration avec le directeur du football, Jason Wilcox, et le directeur de l’académie afin d’améliorer les processus qui maximisent le développement individuel des joueurs et préparent les jeunes talents à jouer dans l’équipe première. L’entrée en fonction d’Evans confirme la fin de son illustre carrière de joueur. Lors de ses deux passages à United, le diplômé de l’Académie a disputé 241 matches et a remporté la Ligue des champions, trois titres de Premier League, la FA Cup et deux Coupes de la Ligue », indique le communiqué.