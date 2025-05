Côme : le fils de Carlo Ancelotti pour remplacer Cesc Fabregas

Partant du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso va laisser un grand vide sur le banc du club allemand. Pour le remplacer, le Werkself a déjà coché plusieurs noms dont celui de Cesc Fabregas, actuel dixième de Serie A avec Côme. Le coach espagnol avait d’ailleurs évoqué un possible départ ce week-end : «je veux laisser un héritage. L’important, c’est que celui qui me succède trouve un grand club, avec des joueurs très bien préparés et une culture de travail exceptionnelle. C’est ce que je veux laisser à Côme. Le moment venu, on en parlera.»

La suite après cette publicité

Sans pour autant ouvrir la porte pour cet été, Cesc Fabregas ne restera pas toute sa carrière à Côme et le club italien en est conscient. Selon la Gazzetta dello Sport, le club du nord de l’Italie aurait coché deux noms, celui d’Alvaro Arbeloa qui dirige l’équipe U19 du Real Madrid et celui de Davide Ancelotti adjoint de son père Carlo Ancelotti au Real Madrid.