Serie A : Venise bat la Fiorentina et sort de la zone rouge

Ce lundi se jouent les deux derniers matches de la 36e journée de Serie A. En attendant l’Atalanta-AS Roma de ce soir, Venise accueillait la Fiorentina. Un match très important pour les Vénitiens, 17es du classement au coup d’envoi, à deux points du premier non relégable. Autant dire qu’une victoire des cotes était obligatoire dans la lutte pour le maintien.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Fiorentina 59 36 +17 17 8 11 54 37 17 Venise 29 36 -20 5 14 17 30 50

Après une première période sans but, Venise a fait le break en huit minutes grâce aux réalisations de Conde (60e) et Oristanio (68e). Les pensionnaires du stade Pierluigi Penzo se sont fait peur avec la réduction du score de Mandragora (77e), mais la Viola n’a pas réussi à arracher le match nul. Au classement, la Fiorentina reste 9e et Venise sort de la zone rouge (17e).