L'UEFA dévoile le trophée de l'Europa Conference League

La saison prochaine, les supporters vont découvrir une nouvelle Coupe d’Europe. Outre la célébrissime Champions League et l’Europa League, l’UEFA va lancer aussi l’Europa Conférence League. Une nouvelle coupe qui a pour but de mieux représenter l'Europe dans son ensemble et donc ouvrir la scène européenne à davantage d'équipes, dans des pays moins habitués à l’Europe.

La suite après cette publicité

Ce lundi, l’UEFA a dévoilé le trophée de cette compétition. Un trophée qui ressemble légèrement à celui de l’Europa League. « D'une hauteur de 57,5 cm et pesant 11 kg, le trophée se compose de 32 épines hexagonales qui se tordent et s'incurvent à partir de la base du trophée. » Explique l’UEFA.

🏆 A new member of the family for 2021/22 - introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.



Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.