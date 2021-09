OL : Anthony Lopes et l'apport de Rémy Vercoutre

Après Grégory Coupet et Christophe Revel, c'est Rémy Vercoutre qui assume le poste d'entraîneur des gardiens à l'Olympique Lyonnais. C'est un retour aux sources pour l'ancien portier des Gones, passé au club entre 2002 et 2014 (il a été prêté à Strasbourg durant la saison 2004/2005). Il retrouve un certain Anthony Lopes, qui lui avait chipé la place de titulaire en 2013. L'international portugais est d'ailleurs ravi du retour de son ancien concurrent, devenu son coach particulier.

«Il est toujours souriant, il a la banane chaque jour, c’est toujours plus simple. Le lien est très bon. On se rappelle de bons souvenirs. C’est toujours marquant car Rémy, quand j’ai démarré, il était devant moi et puis petit à petit avec les entraînements et les opportunités, quand il a eu une longue blessure, j’ai eu la possibilité de passer devant. Je suis très content de continuer avec lui. On fait du bon travail. Au quotidien, il est très attentif, à l’écoute. Je marche beaucoup à l’affectif. C’est très important pour moi. Il sait comment me prendre et me gérer » soutient Lopes en conférence de presse.