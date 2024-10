La Juventus Turin bâche déjà Paul Pogba !

Toute la Juventus Turin parle de lui au passé, quand lui l’évoque encore au présent. En pleine tournée médiatique, après la réduction de sa suspension pour dopage par le tribunal arbitral du Sport, Paul Pogba a répété son désir de retrouver les terrains. Et il en a profité pour clairement exprimer son envie, celle de retrouver le club où il est sous contrat, la Juventus Turin.

Problème, la Vieille Dame a enclenché un nouveau cycle, avec Thiago Motta sur son banc de touche, avec aussi de nouveaux joueurs, et un équilibre salarial aussi plus cohérent. Paul Pogba n’est plus au cœur du projet, et Thiago Motta n’a pas hésité à parler de lui au passé, quand il a été interrogé récemment sur la possible réintégration du milieu de terrain français dans son effectif. « Le club évaluera ce qu’il faut faire à son sujet. Paul Pogba était un grand joueur, mais il n’a pas joué depuis longtemps », avait-il lancé.

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Paul Pogba a répondu à cette phrase : « c’est sûr que ça fait mal. Cela veut dire que je suis fini, que je ne suis plus un footballeur, que j’ai arrêté ma carrière. Je ne crois pas qu’il l’ait pensé comme ça. C’est lui l’entraîneur de la Juventus aujourd’hui. Je n’ai pas encore eu la chance de le rencontrer, de discuter en tête-à-tête avec lui ». Pogba espère convaincre Thiago Motta, et pourtant, pour la presse italienne, ce n’est même pas la peine d’essayer.

La Juve prête à résilier unilatéralement si besoin

Sport Mediaset et La Gazzetta dello Sport assurent que les appels du pied de La Pioche ne seront pas entendus. Quand bien même il a proposé de baisser son salaire de moitié (il gagne 10 M€ bonus compris par an à la Juve), Pogba n’est pas intégré au projet. Sport Mediaset écrit même que « les Bianconeri ne veulent pas réintégrer le Français et sont prêts à une résolution unilatérale : elle sera décidée d’ici janvier ».

La Gazzetta dello Sport confirme de son côté que les discussions entre les deux parties continuent toujours pour trouver un accord sur la résiliation du contrat, et que la Juve envisage une décision unilatérale si aucun accord n’est trouvé. L’autre option étant également de le vendre lors du mercato hivernal. « La destination la plus probable reste la MLS », écrit le journal italien. Ce qui fait aussi écho à une phrase lâchée par Pogba à L’Equipe dans son interview : « non, on n’est pas obligé d’être dans un club européen pour être en équipe de France ». Affaire à suivre donc.