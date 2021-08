Le FC Barcelone s'attend à des pertes colossales suite au départ de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Une grosse perte sportive. Mais aussi sur le plan financier. Forcément, pour beaucoup, la première réaction suite au départ de Lionel Messi a été de penser au salaire considérable que va économiser le FC Barcelone. Seulement, si on creuse un peu, on s'aperçoit que même si les émoluments de l'Argentin pesaient lourd dans les comptes, sa présence rapportait plus d'argent que ce qu'elle n'en coutait.

Le journal Sport fait ainsi le point, s'appuyant sur des chiffres qui démontrent l'importance de l'Argentin dans le business du club catalan. Sa présence représentait environ un tiers des revenus de la saison en cours, déjà revus à la baisse à cause du covid. A titre d'exemple, 80 à 90% des maillots vendus dans les boutiques officielles sont floqués à son nom, alors que le club gagne 60 millions d'euros annuels sur le merchandising.

Une machine à gagner de l'argent

Une bonne partie de ces 60 millions d'euros est donc, directement ou indirectement, générée par la présence du natif de Rosario dans l'équipe. Des retombées conséquentes au niveau des visites au Camp Nou ou au musée du club sont également à mettre sur son compte. Sa simple présence attirait énormément de touristes, avec 95 millions d'euros de revenus liés à la billetterie.

Mais surtout, le FC Barcelone, qui cherche un nouveau sponsor pour son maillot pour la saison 2022/2023, perd un atout de poids pour négocier une jolie somme. Sans l'Argentin, compliqué d'exiger un montant bien plus élevé que l'actuel, que Rakuten tente déjà de baisser par ailleurs. La présence de Lionel Messi permettait aussi d'attirer d'autres stars, qui voulaient jouer avec lui, et donc potentiellement de générer encore plus de revenus. Pas de doutes, l'après-Messi va être difficile...