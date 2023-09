Deux stars mondiales d’Hollywood engagent un ancien flop de l’OM !

Le Wrexham Association Football Club ne vous dit sûrement rien mais ce club fait grand bruit de l’autre côté de la Manche et de l’Atlantique. De fait, la formation de quatrième division britannique est suivie à travers le monde car elle est co-détenue par Ryan Reynolds et Rob McElhenney, deux stars du cinéma mondialement connues. L’équipe du Pays de Galles avait d’ailleurs fait l’objet d’un documentaire la saison passée suite à son accession en League Two.

Pour assurer son maintien au sein du quatrième échelon anglais, Wrexham a annoncé ce vendredi le recrutement de Steven Fletcher. Le buteur écossais, aujourd’hui âgé de 36 ans, est bien connu des fans de l’OM qui l’ont vu évoluer sous leurs couleurs six mois lors de la saison 2015-2016. Même s’il n’a pas brillé sur la Canebière, le natif de Shrewsbury sort d’une belle saison avec Dundee United ponctuée par 10 buts en 39 matches. Ce dernier a rejoint Wrexham gratuitement et s’est engagé jusqu’en fin de saison.