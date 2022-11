CdM 2022, Angleterre : Ben White quitte le groupe jusqu'à la fin de la compétition

Mauvaise nouvelle pour les Three Lions. Dans un communiqué publié par la FA, le défenseur anglais Ben White a dû quitter le groupe de Gareth Southgate, basé à Al-Wakrah (au sud de la capitale Doha), pour des raisons personnelles. Le Gunner de 25 ans, pouvant jouer en charnière centrale mais aussi au poste de latéral droit sans pour autant disputer une seule minute dans cette Coupe du Monde, ne retrouvera pas le rassemblement pour la suite de la compétition.

«Le défenseur anglais a quitté le camp de base des Trois Lions pour la Coupe du monde. Ben White a quitté le camp d'entraînement de l'Angleterre à Al Wakrah et est rentré chez lui pour des raisons personnelles. Le défenseur d'Arsenal ne devrait pas revenir dans l'équipe pour le reste du tournoi. Nous demandons que la vie privée du joueur soit respectée en ce moment», peut-on dans le communiqué de la fédération anglaise.

#ThreeLions defender @ben6white has left England’s training base in Al Wakrah and returned home for personal reasons.