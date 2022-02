OL-OM : le tweet taquin de Boateng sur le but de Shaqiri

Xherdan Shaqiri (30 ans) s'est particulièrement illustré lors de l'Olympico. Le Suisse, qui a délivré la passe décisive pour le but vainqueur de Moussa Dembélé, avait montré la voie en remettant les deux équipes à égalité, grâce à un but de la tête. Une réalisation qui lui a valu un tweet taquin de son partenaire à l'Olympique Lyonnais Jérôme Boateng (33 ans).

«L’Olympico est rouge et bleu ! Bon travail les gars ! Shaq, est-ce que j'ai rêvé ou as-tu vraiment marqué de la tête ?! En Allemagne, on appelle ça un coup de boule monstrueux !», a-t-il posté. L'ambiance est au beau fixe dans le vestiaire de l'OL.

L’Olympico est rouge et bleu! 🔴🔵

Bon travail les gars 🙌🏽



Shaq did I dream or you really scored a header?! In Germany we call it ‚Kopfballungeheuer‘ 😂 @XS_11official @OL pic.twitter.com/x5hNzo4QUq