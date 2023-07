L’OL maîtrise son adversaire mais ne trouve pas la faille

45e | C’est la pause !

Fin de ce premier acte, pas de but, les deux équipes se sont neutralisées (0-0). Ce sont les Lyonnais qui ont globalement dominé ce premier acte sans pour autant se procurer la moindre occasion nette. Nous espérons de tout cœur une seconde période plus vivante que la première.

44e | On approche tranquillement de fin de ce premier acte, toujours rien n’est à signaler de relativement dangereux.

41e | Tagliafico cherche Lacazette avec un ballon haut mais c’est Heris qui est le premier dessus.

39e | Jeffinho jongle aux abords de la surface et arme une reprise de volée du pied gauche qui passe très nettement au-dessus du but.

36e | Tolisso frappe un coup situé côté droit, il le tire fort devant le but mais personne ne parvient à reprendre cette balle.

33e | L’intensité monte d’un cran depuis plusieurs minutes, les fautes se multiplient au milieu du terrain.

31e | Ce match a beaucoup de mal à s’emballer, les joueurs se contentent d’un tout petit rythme.

28e | Tagliafico prend sa chance de très loin, sa frappe audacieuse est rapidement contrée par un adversaire.

25e | Joli mouvement lyonnais avec Lacazette qui décale Tagliafico sur la gauche. Le centre en retrait de l’Argentin est intercepté par un défenseur adverse.

22e | Saël Kumbedi est en retard sur cette intervention, il reçoit le premier carton jaune de ce match.

21e | Kumbedi déborde sur le droite et centre fort devant le but, c’est repoussé par un défenseur puis capté par Defourny.

19e | Biron cherche De Sart avec une ouverture en profondeur, c’est trop long et Lopes se saisit du cuir.

16e | Dailly fait la différence sur le côté droit et s’infiltre dans la surface de réparation de l’OL, il cherche le pénalty en s’écroulant mais ne l’obtient pas.

14e | El Arouch frappe un corner côté droit, c’est bien tiré mais surtout dégagé par un défenseur local.

12e | Privés du ballon, les joueurs de Molenbeek ne se décident pour autant pas à aller presser le porteur avant la ligne médiane.

10e | Très longue séquence de possession de l’OL, c’est toutefois très stérile pour le moment.

7e | Ce match se joue pour le moment sur un petit rythme, les deux équipes s’observent et se jaugent.

5e | Belle intervention de Mata dans les pieds de Biron alors que ce dernier s’était introduit dans la surface de réparation lyonnaise.

3e | Biron frappe un coup franc depuis le côté gauche, c’est mal tiré et ça file en sortie de but.

1ère | C’est parti ! Le coup d’envoi vient d’être donné par les Belges commencent avec le cuir.

17h55 | Les 22 acteurs entrent sur la pelouse, début de match imminent.

17h51 | Le XI de départ du RWD Molenbeek

17h50 | Dix minutes avant le coup d’envoi

Les joueurs sont rentrés aux vestiaires après l’échauffement, à noter qu’une fine pluie a fait son apparition depuis plusieurs minutes.

17h40 | Un match spécial pour John Textor

Cet affrontement n’est bien évidemment pas anodin. Les deux clubs ont le même actionnaire majoritaire : l’américain John Textor.

17h30 | Les espoirs toujours absents

C’est sans ses Bleuets que l’OL jouera ce soir, Barcola, Cherki, Caqueret (blessure) et Lukeba ne sont pas présents dans le groupe. Certains d’entre eux ne sont même pas certains de porter la tunique rhodanienne cette saison ..

17h20 | Lyon veut retrouver le chemin de la victoire

Le principal objectif des Lyonnais est de retrouver de la confiance en terres belges après la défaite de la semaine passée face à Manchester United (1-0). Les Gones se déplacent avec l’envie de gagner et surtout avec la manière.

17h10 | Le XI de départ de l’OL

17h | Bienvenue au Stade Edmond Machtens

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce match amical entre le RWD Molenbeek et Lyon. Le coup d’envoi de cette partie sera donné à 18h.