Nike sort le nouveau maillot extérieur 2022-2023 de Tottenham

Nike vient de dévoiler le nouveau maillot extérieur 2022-2023 de Tottenham, qui se veut assez moderne et simple à la fois.

Plus le temps passe, et plus les tenues des différents clubs sont dévoilées au grand jour par les équipementiers. Un peu plus d'un mois après son maillot domicile, Tottenham vient de sortir le nouveau away kit conçu par Nike et qui sera porté par les hommes d'Antonio Conte loin de leurs bases lors de l'exercice 2022-2023.

La suite après cette publicité

Plus épuré que la saison passée

La marque à la virgule, qui habille les Spurs depuis 2017 et ce jusqu'en 2033, a designé une tunique bien plus épurée que la deuxième réalisée pour la saison 2021-2022 du club londonien. D'un dominant bleu-violet, couleur présente sur la majorité de la face avant, ce nouveau maillot away combine aussi du bleu très foncé, frôlant presque le noir, et une légère touche de jaune.

© Nike

Si les épaules et les manches sont faits de ce bleu très foncé, le col en volt arbore lui un jaune assez clair. Il s'agit en fait de la même couleur utilisée par Nike pour concevoir le maillot domicile de cette saison, avec un jaune que l'on retrouve sur autour du col et des manchettes en liserés.

Des logos centrés

Autre particularité de ce maillot : l'écusson de Tottenham, le swoosh de Nike ainsi que le sponsor principal AIA sont tous représentés en blanc et surtout centrés, le logo de Nike étant positionné juste en dessous de celui des pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium. À noter que la compagnie d'assurance basée à Hong Kong renfloue les caisses des Spurs à hauteur de 45 M€ par saison, et ce jusqu'en 2027.

🧐 Taking a look behind-the-scenes on our 22/23 Away Kit launch 🎬#DareTogether pic.twitter.com/IhKnivUivp — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 14, 2022

L'autre sponsor maillot du THFC, Cinch, est lui floqué en jaune et présent au niveau de la manche gauche. Un short noir et blanc, ainsi que des chaussettes de couleur volt compléteront ce away kit bientôt porté par Harry Kane, Clément Lenglet et Heung-min Son.

Venez précommander ce nouveau maillot away de Tottenham en envoyant le code SPURS ainsi que nom + prénom + n° de téléphone en DM sur l'Instagram de @foot.fr !