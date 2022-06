Le maillot domicile 2022-2023 de Tottenham dévoilé par Nike

Nike a présenté ce mardi le nouveau maillot domicile de Tottenham, relativement classique, pour la saison 2022-2023.

Alors que Tottenham a terminé quatrième de Premier League, l'hymne de la Ligue des champions résonnera de nouveau dans le Tottenham Hotspur Stadium l'an prochain. Le tout, notamment, grâce à un très gros travail d'Antonio Conte et de son staff, les Spurs étant au plus mal lorsqu'il a repris les rênes de l'équipe le 2 novembre dernier.

La suite après cette publicité

Pour fêter ce retour sur le devant de la scène européenne, après une élimination en phase de poules de la Ligue Europa Conférence la saison écoulée, Hugo Lloris, Harry Kane ou encore Heung-min Son arboreront évidemment un nouveau maillot domicile 2022-2023 que vient de présenter Nike ce mardi.

Du classique pour Nike et Tottenham

Comme le veut la coutume, cette nouvelle tunique est évidemment blanche, à l'instar de celle portée en 2021-22 par les joueurs du club londonien, ainsi que les années précédentes. Il s'agit là du 6ème kit conçu par la célèbre marque à la virgule pour Tottenham, les deux parties étant liées depuis 2017 et ce jusqu'en 2033. Le montant de ce partenariat n'a pas filtré, mais le précédent bail, prolongé très rapidement (fin 2018), permettait aux Spurs de toucher 30 M€ par an.

D'apparence relativement simple et similaire aux anciens kits kome des Spurs, ce maillot est basé sur le modèle 2022-23 de Nike. On retrouve notamment une couture circulaire au niveau de la poitrine, permettant à cette nouvelle tunique de se démarquer des précédentes. Mais ce qui saute le plus aux yeux en regardant ce maillot, c'est la présence du jaune fluo.

Le volt a son importance

Pour être plus précis, il s'agit en fait de la couleur volt, un jaune verdâtre type fluo, donc, favorisée par Nike pour les tenues de Tottenham et présente de manière différente au fil des saisons. Cette couleur, encerclée par deux bandes noires, compose le col (où l'inscription SPURS complète l'intérieur) et le bout des manches.

Le swoosh de l'entreprise américaine est lui de la couleur traditionnelle du club anglais, tout comme l'écusson des Spurs. Pas de changement là non plus en ce qui concerne le sponsor maillot principal de Tottenham, AIA, représenté en rouge en plein cœur de ce nouveau maillot. La compagnie d'assurance basée à Hong Kong renfloue les caisses des Spurs à hauteur de 45 M€ par saison, et ce jusqu'en 2027.

Ce nouveau maillot home de Tottenham est disponible en précommande sur l'Instagram de @foot.fr, en envoyant en DM le code SPURS ainsi que nom + prénom + n° de téléphone !