Nike dévoile le maillot domicile de Tottenham pour la saison 2021-2022

Alors que la 38ème journée de Premier League vient tout juste d'avoir lieu, Nike dévoile le maillot que les Spurs porteront la saison prochaine au Tottenham Hotspur Stadium.

Après un début de saison remarquable où toute l’Angleterre s’est mise à croire qu’Harry Kane et Heung-Min Son pouvaient enfin mener Tottenham vers un titre en Premier League, les Spurs ont finalement flanché et José Mourinho a même été limogé. Finalement, le club londonien n'a même pas décroché sa place en Europa League et Harry Kane a fait part de ses envies d'ailleurs.

Équipé par la marque à la virgule depuis la saison 2017-2018, le club présidé par Daniel Levy a vu arriver quelques maillots aux coloris très osés ces dernières saisons mais il s’agissait toujours du maillot extérieur ou de maillots spéciaux. Nike ne change pas les habitudes historiques du club sur la tunique principale et conserve un maillot domicile blanc et bleu marine.

Après l’ajout d’une petite touche de jaune et d’un graphisme ton sur ton assez particulier et innovant sur le maillot porté cette saison, l'équipementier américain revient sur du classique avec un design ultra sobre sans aucun motif. On retrouve une tunique blanche avec un col en V et une touche de bleu sur les logos du club et de l’équipementier. Pour la huitième saison consécutive, le rouge prend place sur le sponsor maillot AIA alors que des chaussettes et un short bleu viennent compléter cette nouvelle tenue.