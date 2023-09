Personne n’a voulu du n°10 au FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Le numéro 7 à Manchester United, le numéro 9 à Chelsea, mais aussi le numéro 10 au FC Barcelone. Chez de nombreuses grandes écuries, certains numéros sont plus durs à porter que d’autres. La faute à une sorte de malédiction qui toucherait ces tuniques, pour le moins historiques. À Manchester, Cristiano est devenu "CR7". Dans le sud-ouest de Londres, les buteurs ont du mal à réussir et au Barça, l’ombre de Lionel Messi - voire celle de Ronaldinho et autres Maradona - plane sur la Catalogne. À tel point que depuis le départ il y a peu d’Ansu Fati, personne ne s’est manifesté pour récupérer le numéro 10, sacré dans l’histoire du ballon rond.

Il faut dire qu’Ansu Fati n’aura pas franchement réussi à faire oublier Lionel Messi. La faute à des blessures, surtout, mais aussi une relation compliquée avec Xavi et le reste du staff. Sport explique que le nouvel ailier de Brighton n’a même pas fait ses adieux au Barça, un coup de téléphone, froid, a suffi. Le numéro 10, laissé vacant par Fati, le restera toute la saison. Si ce flocage est mythique, on peut imaginer que la pression que celui-ci engage est énorme pour qu’aucun joueur ne souhaite le porter, surtout depuis le départ de Lionel Messi.