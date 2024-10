Le FC Barcelone a très peur de Kylian Mbappé et Vinicius Jr

Ce week-end, les passionnés de football vont en avoir pour leur argent et leurs abonnements. Plusieurs belles rencontres sont au menu un peu partout en Europe. En France, l’OM et le PSG vont croiser le fer dimanche soir à l’Orange Vélodrome. Quelques heures avant, Arsenal et Liverpool s’affronteront en Premier League. Du côté de l’Italie, c’est le choc entre l’Inter Milan et la Juventus qui sera au programme. La veille, tous les regards seront braqués sur le stade Santiago-Bernabéu, où le Real Madrid et le FC Barcelone vont se retrouver pour le traditionnel Clasico. Une rencontre très importante au classement entre des Merengues, deuxièmes avec 24 points, et les Catalans, leaders avec 27 points au compteur.

Les dangers KM9 et Vini Jr

Ce sera aussi l’occasion de voir plusieurs stars en action côté madrilène, à l’image de Vinicius Jr, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, qui vivra son premier Clasico sous ses nouvelles couleurs. En face, le Barça pourra compter sur les talents de Robert Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal, qui mèneront l’attaque de Hans Dieter Flick. Lui aussi vivra son premier Real Madrid-Barça demain. Ce sera un nouveau test pour le technicien allemand, qui réalise plutôt de bonnes choses en Espagne et qui reste sur une solide victoire face au Bayern Munich cette semaine en Ligue des champions. En réussite, l’ancien sélectionneur allemand est sûr de ses forces et de ses hommes. Son vestiaire est, lui, convaincu de s’imposer demain soir comme l’explique Sport dans son édition du jour.

Le média espagnol ajoute que Flick est content de son groupe, qui sait encaisser les moments difficiles durant les rencontres, résoudre les problèmes et proposer du jeu. Malgré tout, il estime qu’il y a des points à améliorer. Surtout avant d’affronter le champion d’Espagne en titre. Il est notamment préoccupé par la fragilité défensive de son équipe, notamment dans le dos des latéraux. Cela a été le cas mercredi puisque les Bavarois ont fait quelques dégâts dans le dos de la défense et ont atteint trop facilement les cages d’Iñaki Peña selon le coach. Il veut donc absolument corriger cela pour éviter que les Merengues prennent de vitesse Jules Koundé et Baldé. D’autant qu’il craint énormément Kylian Mbappé et Vinicius Jr, qui sont de vraies fusées.

Flick va s’adapter

Deux joueurs qui seront encore plus libres de leurs mouvements devant après le forfait de Rodrygo. Cela leur laissera plus d’espace pour s’exprimer. Ainsi, Sport explique que Flick, qui insiste habituellement pour jouer son jeu, risque de s’adapter et demander des efforts défensifs à tous ses joueurs tout en veillant à ce que ses latéraux soient au taquet et vigilants avec les deux stars madrilènes. Interrogé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone a confié : «nous avons notre approche. Nous l’avons eu contre le Bayern Munich et nous avons vu que nous devions nous améliorer. À chaque match, vous vous adaptez. Et maintenant, nous allons nous adapter au Real Madrid. Comme dans tous les matches, il y a toujours des joueurs rivaux rapides.»

Il a ajouté : «j’ai confiance en mon équipe. Les joueurs se portent bien. L’équipe s’est imposée contre le Bayern, nous avons amélioré les combinaisons, nous avons bien joué avec et sans le ballon. Nous sommes conscients que nous devons nous améliorer et nous devons nous adapter à différentes situations (…) Beaucoup d’entraîneurs sont attentifs. Notre idée est de presser le plus possible. Nous devons être une unité compacte et ne pas laisser d’espaces entre les lignes. Ce que nous avons fait en seconde période contre le Bayern, c’était génial. Je crois en l’équipe et nous avons beaucoup de qualités. Les joueurs se soutiennent mutuellement. Ils savent ce qu’ils doivent faire et que notre plus grande force est d’être unis.» C’est en équipe que Flick et le Barça veulent faire un coup au Bernabéu demain.

