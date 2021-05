L'Atalanta signe exclusivement avec Konami et sera sur le jeu vidéo PES

L'emblématique société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo Konami vient tout juste de dévoiler un partenariat exclusif avec l'Atalanta Bergame, obtenant la licence du club de la région Lombarde. Duván Zapata et ses coéquipiers seront donc désormais sur la série eFootball PES.

De la même manière que les équipementiers doivent collaborer avec des entités footballistiques pour utiliser leur image sur des maillots par exemple, les développeurs de jeux vidéo ont besoin des droits des clubs et des fédérations pour incorporer des équipes de football dans leur jeu. C'est d'ailleurs ce qui a longtemps fait défaut à la série PES qui baptisait par exemple Chelsea « West London Blue » dans le passé pour contourner ce problème. À l'inverse, les licences sont vite devenues la force de FIFA et d'EA Sports qui, disposant de plus de moyens, bénéficient de presque toutes les licences possibles.

Seulement, Konami semble enfin vouloir rattraper EA Sports qui a largement pris le dessus dans les années 2010 avec FIFA alors que PES dominait les années 2000. Pour cela, la société nippone a déjà réussi à enrôler le FC Barcelone ou encore la Juventus en exclusivité ces dernières saisons et ça ne s'arrête pas là puisque Naples et Rome ont aussi signé exclusivement avec Konami. Avec l'ajout de l'Atalanta, quatre des plus grands clubs de Serie A seront donc présents exclusivement sur PES 2022 à la rentrée.

L’éditeur japonais obtient donc les droits exclusifs sur l’utilisation de la licence Atalanta, incluant le nom de l’équipe, l’écusson ainsi que les maillots à partir de la saison 2021/22 de football. « Alors que nous nous préparons à dévoiler l’avenir de la série eFootball PES, je suis ravi d’annoncer ce partenariat exclusif avec l'Atalanta B.C., un club vraiment formidable avec un avenir passionnant aux plus hauts niveaux du football européen », a indiqué Naoki Morita, Directeur Général de Konami en Europe.

« Konami est une marque internationale qui n’a pas besoin d’être présentée. Il s’agit d’un autre moment important de croissance pour l’Atalanta », a déclaré le Directeur Général de l'Atalanta Luca Percassi. Ce partenariat étend un peu plus la marque Atalanta à l'international alors que Konami envoie un signal fort à EA Sports pour les prochaines années. Et si PES mettait fin au règne de FIFA ? Affaire à suivre.