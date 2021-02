Droits TV : rififi au sein de la LFP

La LFP vacille. Après un appel d'offres infructueux ce lundi pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la Ligue de Football Professionnel a finalement décidé d'entamer des négociations gré à gré. Tractations qui se dérouleront sans le diffuseur historique du championnat de France Canal Plus. En effet, la chaîne cryptée campe sur ses positions et souhaite toujours une appel d'offres global incluant tous les lots. Au pied du mur, l'instance traverse une zone de turbulences en interne.

Une situation rocambolesque qui provoque des dommages collatéraux au sein du Conseil d'Administration de la Ligue. Ce dernier se montrerait irrité par le comportement du président Vincent Labrune. Accusé de tirer la couverture à lui, le patron de la Ligue se voit reprocher son manque de communication. Ce qui interpelle plusieurs acteurs. Selon les informations de RMC Sport, une certaine incrédulité régnerait au sein du CA. Ultime preuve des tensions qui sévissent à la LFP, Labrune se serait montré peu loquace lundi sur l'échec cuisant de l'appel d'offres.

Le comportement de Vincent Labrune cristallise l'attention

Un flou artistique que n'a pas forcément apprécié le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère, qui a réclamé des explications sur cet appel d'offres infructueux. Malheureusement pour l'homme fort des Aiglons, il n'en saura pas davantage... Si certains membres du Conseil d'Administration se montrent compréhensifs, d'autres fustigent le manque d'échanges avec l'ancien président de l'OM et réclament plus d'empathie à leur égard, surtout dans ce contexte si explosif. Déjà sur la corde raide avec le dossier bouillant des droits TV, Vincent Labrune doit désormais appréhender la fronde de certains membres du CA.

Cela n'a pas empêché le patron de la LFP de gérer seul la diffusion du Classique OM-PSG co-diffusé par Canal Plus et qui rapportera un peu moins de trois millions d'euros. Un dénouement que les membres du Conseil d'Administration auraient appris dans les médias, sans avoir été consultés au moment de la décision finale... Si Vincent Labrune et son équipe ont tiré leur épingle du jeu pour la diffusion de la 24ème journée de Ligue 1, multiples écueils pourraient se dresser devant eux dans les prochains jours. Car la retransmission de la 25ème journée demeure encore incertaine. Dans une impasse, Vincent Labrune va devoir prôner l'unité pour sortir le football français d'un marasme économique sans précédent. En attendant, ses détracteurs l'attendent déjà au tournant...