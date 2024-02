Le PSG va devoir payer le PSV s’il conserve Xavi Simons

Il est l’homme fort du RB Leipzig cette saison, avec ses huit buts et neuf passes décisives cette saison. Xavi Simons (20 ans), prêté au club allemand par le Paris Saint-Germain, a impressionné les pensionnaires de la Red Bull Arena, à tel point qu’ils voudraient le conserver à l’issue de la saison. Mais le PSG souhaite le rapatrier notamment pour l’après-Mbappé, d’autant plus que le prêt ne comporte pas d’option d’achat. Néanmoins, l’opération implique un troisième club dans l’équation : le PSV Eindhoven.

En effet, Le Parisien indique que le PSG devra débourser quelques bonus au club néerlandais et non à Leipzig, selon un accord conclu lors de la levée de la clause de rachat de Simons. Des sources proches du dossier expliquent que Paris n’a pas totalement la main sur Simons et ne l’aura qu’en 2025.