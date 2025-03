Rodrygo raconte comment il a vécu la séance de tirs au but

C’est une scène complètement lunaire qui s’est déroulée sur la pelouse du Metropolitano ce mercredi soir. Alors que le Real Madrid et l’Atletico s’affrontaient dans une séance de tirs au but, qui avait pour enjeu une qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions, Julian Alvarez a vu sa tentative être refusée après avoir glissé et accidentellement touché le ballon avant de réellement le frapper. Un élément qu’avaient remarqué les joueurs merengue, qui n’ont pas manqué de le faire savoir à l’arbitre.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Rodrygo, remplacé à la 78e minute, a raconté comment s’était déroulée la séquence depuis le banc de touche. Même le Brésilien semblait presque choqué : « C’était amusant, j’étais sur le banc avec mes coéquipiers et la manière dont le ballon est sorti de ses pieds était très étrange, comme s’il avait donné deux coups. Il y a eu du grabuge, nous avions une caméra derrière et ils ont commencé à crier : 'Deux coups, deux coups’. Et nous avons commencé à faire pression sur l’arbitre, il l’a vu et effectivement, deux coups. Je n’avais jamais vu ça. » Une chose est sûre : cette action n’a pas fini de faire parler.