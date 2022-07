Auxerre : Benoit Costil en approche

À 35 ans, Benoit Costil aurait retrouvé un club ! Après avoir connu la relégation avec Bordeaux la saison passée, le gardien international français (1 sélection) devrait s'engager pour un an du côté de l'AJ Auxerre.

La suite après cette publicité

Un renfort non négligeable pour le club promu en Ligue 1 qui réalise un mercato intelligent à moindre coût, comptant - en plus de celle de Costil - 4 arrivées (Y. M'Changama, K. Ruiz, D. Bain et B. Pereira) pour un coût total de... 0€ de frais de transferts.