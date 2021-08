Les Girondins de Bordeaux présentent leurs maillots domicile et extérieur 2021-2022

Après une saison 2020-2021 cauchemardesque au cours de laquelle le FC Girondins de Bordeaux a joué le maintien en Ligue 1, le club scapulaire aborde le nouvel exercice le cœur débordant d'ambition, avec l'objectif de se racheter aux yeux de ses supporters.

Exit l'ère King Street, place à Gérard Lopez, nouveau propriétaire du FCGB. Sur le banc, Jean-Louis Gasset a lui laissé sa place à Vladimir Petkovic afin d'insuffler un nouveau souffle à Bordeaux. Pour cette saison placée sous le signe du renouveau, adidas, qui équipe les Girondins pour la deuxième année de suite après avoir pris le relais de son rival historique Puma, vient de dévoiler les maillots domicile et extérieur que porteront les pensionnaires du Matmut Atlantique.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la marque aux trois bandes a fait dans le classique. Coloré d'un traditionnel bleu marine, le nouveau kit «home» présente un motif non sans rappeler le célèbre V fidèle aux FC Girondins de Bordeaux, prenant sous son aile le logo de l'équipementier allemand ainsi que le logo du club.

Juste en-dessous, le nouveau sponsor maillot principal Winamax, qui succède à Le Bistro Régent possède une place importante et vient combler le vide central. Toutefois, cette nouvelle tunique a le luxe d'allier un look moderne à un design relativement classique. À noter que les trois bandes blanches habituelles d'adidas sont présentes au niveau des épaules. De quo ravir les fans bordelais ?

Pour ce qui est du maillot extérieur 2021-2022 que porteront Laurent Koscielny, Jimmy Briand ou encore Yacine Adli, adidas a réalisé un design très moderne, combinant un blanc principal à du bleu marine. Le logo de la marque aux trois bandes ainsi que l'écusson de Bordeaux sont représentés en bleu marine, au niveau du torse, tout comme les trois bandes d'adidas sur les épaules ainsi que le col au niveau du cou.

Le logo de Winamax est lui aussi bel et bien visible en gros sur la partie située vers le ventre de ce nouveau kit «away». Contrairement à la saison 2020-2021, adidas et le FC Girondins de Bordeaux ont fait le choix de revenir vers deux maillots principaux plus historiques, comme pour bien faire comprendre que le club scapulaire venait d'entrer dans une nouvelle dynamique, loin des galères des années précédentes.