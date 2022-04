PUMA présente le nouveau maillot 4th remarqué de l'AC Milan

L'AC Milan et PUMA ont dévoilé le nouveau maillot 4th que porteront Olivier Giroud et Théo Hernandez pour cette fin de saison 2021-2022. Une nouveauté en collaboration avec le label italien de streetwear NemeN qui ne manquera pas de faire réagir.

Voilà une création originale. L'AC Milan et PUMA ont révélé ce vendredi le nouveau maillot fourth 2021-2022 de l'actuel leader de Serie A. Une tunique spéciale puisqu'elle est issue d'une collaboration entre le club lombard, la marque allemande et le label italien de streetwear NemeN, réputé pour son innovation textile. Il s'agit au passage de la première collaboration entre les pensionnaires de San Siro et une marque de mode.

Ce kit sort un peu de l'ordinaire et ne risque pas de passer inaperçu sur les pelouses de la Botte. Si le maillot conserve les couleurs traditionnelles des Rossoneri, à savoir le rouge et le noir, il vient "casser les codes" avec une large zone blanche présente au niveau des épaules et sur une grande partie de la zone inférieure, au niveau du ventre. Un dégradé, façon streetwear, fait office de démarcation entre ces deux parties bien distinctes.

Un look détonnant

« Le style footballistique est devenu aussi populaire sur le terrain qu’en dehors, la mode footballistique devenant un élément de base du style streetwear. La nouvelle collection capsule embrasse l'énergie et la mode qui font partie intégrante de la culture du football moderne pour créer quelque chose de vraiment unique, en amenant la mode sur le terrain, à travers le prisme de Faster Football », justifie le communiqué publié pour l'occasion.

Le sponsor maillot principal (Emirates Fly Better), le logo de PUMA coupé à l'inscription "NemeN", ainsi que l'écusson de l'AC Milan, sont également représentés en blanc. Même code couleur pour le maillot de la section féminine. À noter que le short et les chaussettes qui accompagnent cette tunique sont eux aussi composés de blanc.

Une technologie de pointe

Mais il n'y a pas que le style dans la vie. Surtout dans le foot, où la performance reste extrêmement importante. Et dans ce cas bien précis, PUMA a mis les moyens en dotant ce maillot de sa technologie ULTRAWEAVE, en faisant le plus léger jamais conçu par l'entreprise allemande, selon ses dires. « La construction du matériau est extensible dans les quatre sens, ce qui réduit le poids et les frottements », précise le communiqué.

Plus globalement, ce maillot, qui sera disponible à la vente dès lundi (4 avril) fait partie d'une collection lancée par le Milan, PUMA et NemeN dans laquelle on retrouve par exemple une veste ou encore un ensemble à l'effigie des Rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud ou encore Théo Hernandez arboreront cette création osée, qui cristallise déjà les débats, pour la première fois sur le pré lundi 4 avril prochain, pour la réception de Bologne en Serie A. L'équipe féminine milanaise sera la première à représenter les couleurs de l'ACM avec cette tunique sur les épaules, la veille, dimanche, contre Empoli.