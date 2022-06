Qualifs Euro U21 : les Bleuets domptent l'Arménie et se rapprochent un peu plus de l'Euro 2023

À deux matches du terme des qualifications pour l'Euro 2023, l'équipe de France U21 avait l'occasion, ce lundi, de se rapprocher un peu plus de la Géorgie et de la Roumanie, pays hôtes de la prochaine compétition. À l'Academy Stadium d'Erevan, les Bleuets, leaders du groupe H avec 22 points, croisaient ainsi le fer avec l'Arménie, dernier de la poule avec 3 points (1 victoire, 7 revers). Auteurs d'un parcours, jusqu'à présent, parfaitement maîtrisé (7 victoires et un nul), les hommes de Sylvain Ripoll, vainqueurs de la Serbie (2-0) jeudi dernier, pouvaient donc conforter leur avance et se rapprocher de l'objectif.

Pour cette rencontre, le sélectionneur français procédait à quatre changements par rapport à la victoire contre la Serbie et alignait un 4-3-3. Les couloirs défensifs étaient ainsi occupés par Gusto et Merlin (à la place de Kalulu et Truffert) tandis que Le Fée était préféré à Thuram dans l'entrejeu pour épauler Caqueret et Camavinga. Devant, Diop, préféré à Gouiri, débutait aux côtés de Kalimuendo et Ngoumou. En face, Rafayel Nazaryan optait, lui aussi, pour un 4-3-3 où Mkrtchyan et Grigoryan accompagnaient Hovhannisyan sur le front de l'attaque. Avant de se déplacer, jeudi soir, en Turquie pour affronter l'Ukraine où seule une très large défaite les priverait de la première place du groupe, les Bleuets débutaient parfaitement leur rencontre.

Le conte de fées se poursuit !

Dominateurs dès l'entame, les coéquipiers de Ngoumou trouvaient rapidement la faille par l'intermédiaire de Le Fée, auteur d'une frappe limpide du gauche (0-1, 21e). Lancés, les Bleuets gardaient le contrôle du jeu et Diop était tout proche de faire le break quelques instants plus tard (26e). En contrôle et face à des Arméniens totalement inoffensifs, la France était logiquement en tête à la pause. Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Portés par un collectif conquérant, les Bleuets contrôlaient tranquillement les débats et l'Arménie ne pouvait que constater les dégâts.

À l'heure de jeu, Sylvain Ripoll décidait de faire tourner et Abline, Gouiri et Koné faisaient leur entrée en jeu. Un choix payant puisque l'attaquant de l'OGC Nice doublait la mise sur penalty dans la foulée (0-2, 66e). Complètement dominatrice, la France se faisait pourtant surprendre, juste après, par Shaghoyan qui relançait le suspense (1-2, 68e) d'une belle frappe enroulée du droit. En vain, à l'entame du dernier quart d'heure Le Fée, sur coup franc, s'offrait finalement un doublé pour redonner deux buts d'avance aux siens (1-3, 76e). En toute fin de match, Gusto clôturait finalement le festival offensif des Tricolores (1-4, 89e) et offrait ainsi les trois points aux Bleuets. Avec cette nouvelle victoire (4-1), l'équipe de France U21 conforte sa première place et se rapproche inexorablement d'une qualification directe pour l'Euro 2023.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la France

Le 1️⃣1️⃣ de départ de nos Bleuets pour cet avant-dernier match qualificatif à l'Euro Espoirs 2023 !



Coup d'envoi d'🇦🇲🇫🇷 à 18h30 sur @CanalplusSport 📺 pic.twitter.com/7BMk3FZqGx — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 6, 2022

Le XI de l'Arménie

Nersesyan - Ghazaryan, Simonyan, Manukyan, Samsonyan - Ghubasaryan, Nalbandyan, Khamoyan - Mkrtchyan, Hovhannisyan, Grigoryan