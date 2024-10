Le coup de gueule de Thierry Henry sur la situation en Guadeloupe et en Martinique

Habitué à faire le show sur CBS les soirs de Ligue des Champions, Thierry Henry s’est autorisé une parenthèse hier soir. Face à la flambée des prix en Martinique et en Guadeloupe, le champion du monde 1998, dont les parents sont originaires des deux îles, a poussé un coup de gueule, en soutien aux populations locales.

« Message de soutien pour les gens de Guadeloupe et Martinique. Je ne sais pas si vous le savez, mais la vie est très chère en Guadeloupe et en Martinique. C’est la France. Les prix des aliments sont multipliés, par trois, quatre, cinq par rapport à la métropole. Une bouteille d’huile en France coûte 9€, mais en Guadeloupe c’est 17€. S’il vous plait, trop c’est trop ! Baissez les prix parce que les gens ne peuvent pas vivre et gagnent moins », a-t-il déclaré sur CBS. Un message qu’il a relayé sur son compte officiel Instagram.