Gonzalo Higuain encense Karim Benzema

Interviewé par TyC Sports, le buteur de l’Inter Miami, Gonzalo Higuain, a évoqué son ancien coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema. L’Argentin de 34 ans a expliqué qu’il avait toujours eu de bonnes relations avec l’ancien Lyonnais et que l'avant-centre madrilène était actuellement le meilleur joueur du monde.

« Je connais Karim depuis que j'ai 19 ans. Non seulement on s'entendait bien, on avait le concours pour le même poste, mais on a toujours eu une bonne relation. Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui il soit le meilleur joueur dans le monde », a déclaré Higuain au sujet de l’international tricolore qui a disputé la saison dernière 46 matches avec le Real, inscrit 44 buts et délivré 15 passes décisives.