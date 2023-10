Qualifs Euro 2024 : la Slovénie confirme contre la Finlande, la Lituanie rebondit en Bulgarie

Les éliminatoires en vue du prochain Euro se poursuivaient ce samedi avec deux nouvelles confrontations au programme. Pour la première affiche, la Slovénie recevait la Finlande. Déjà premiers de leur groupe, avec le même nombre de points que le Danemark, avant cette nouvelle rencontre, les Slovènes prenaient rapidement le contrôle du jeu face à une faible équipe finlandaise sans idée. Benjamin Sesko inscrivait d’ailleurs un doublé en première période qui permettait à son équipe de prendre définitivement ses distances.

Au retour des vestiaires, les locaux conservaient leur avance dans un premier temps grâce à Jan Oblak malgré deux superbes occasions pour la Finlande par l’intermédiaire de Teemu Pukki et Daniel Håkans avant d’enfoncer le clou dans le temps additionnel avec le but d’Erik Janza. Grâce à cette victoire, la Slovénie confirme sa bonne forme et sa place de leader du groupe H tout en mettant la pression sur les Danois qui affronteront le Kazakhstan à domicile ce samedi soir. Dans la deuxième rencontre, la Lituanie s’est imposée pour la première fois en Bulgarie, dans un match entre deux équipes en grande difficulté et dernière du groupe G, avec un doublé signé Pijus Sirvys.