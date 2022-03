Adrian Mutu devient l'entraîneur du Rapid Bucarest

L’ancien attaquant roumain Adrian Mutu est devenu ce mercredi l’entraîneur du Rapid Bucarest. Le club de la capitale roumaine, actuellement 9e en championnat, a annoncé dans un communiqué la nomination de son nouveau coach, qui s’est engagé jusqu’en juin 2023.

La suite après cette publicité

Passé par Chelsea, l’Inter et également par l’AC Ajaccio en France, l’ancien buteur de 43 ans entame ainsi une quatrième expérience sur un banc de touche. Il a déjà coaché en D1 roumaine le FC U Craiova 1948 et a été également sélectionneur de l’équipe de Roumanie des moins de 21 ans.

Adrian Mutu is the new coach of Rapid 😎



Welcome @adrianmutu! 🇱🇻



More details 👉 https://t.co/BYLm93Q0A6#AdrianMutu #Rapid #Coach pic.twitter.com/U75RsiaZq6