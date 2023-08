Reda Benchaa, symbole de la nouvelle stratégie du championnat algérien

Le mercato estival est un formidable terrain de jeu pour l’Arabie saoudite mais pas que… À l’image des hautes sphères saoudiennes, déterminées à l’idée de développer la Saudi Pro League, l’Algérie nourrit également de grandes ambitions pour son championnat. Dans cette optique, plusieurs entreprises étatiques se retrouvent majoritaires dans le capital des clubs (USM Alger, JS Kabylie, ES Sétif, MC Alger). Une situation rappelant, dans une moindre mesure, celle initiée par le ministère saoudien des Sports qui a récemment annoncé le rachat de huit clubs du pays par plusieurs investisseurs (Aramco pour Al Qadisiya, Diriyah Gate Development Authority, la Commission royale du gouvernorat d’Al-Ula et Neom pour Al Diriyah Club, Al-Ula Club et Al Suqoor FC). Si la puissance financière des deux projets n’est pas comparable, ces introductions dans le capital des clubs confirment la volonté de l’Algérie de développer son championnat local. Dans cette optique, de nombreux stades (Alger, Constantine ou encore Oran) ont été refaits à neuf et une nouvelle enceinte de 50 000 places a, en ce sens, vu le jour du côté de la JS Kabylie.

Pour alimenter ces nouveaux investissements, l’Algérie dispose également d’une stratégie bien précise : attirer de jeunes internationaux franco-algériens. Selon nos dernières informations, Reda Benchaa (21 ans), capitaine avec les Fennecs U23, plaît ainsi à de nombreuses écuries algériennes. Dans le viseur du CS Constantine et du CR Belouizdad, le défenseur central passé par Dijon a, par ailleurs, reçu deux offres de la JS Kabylie et de l’ES Sétif. Si le natif de Blanc-Mesnil se donne encore le temps de la réflexion, la première division algérienne n’en est pas à son coup d’essai.. Dernièrement, Yuliwes Bellache, milieu de terrain passé par Clermont, a ainsi rejoint les rangs de la JSK. Enfin, avant de rejoindre le Qatar et Umm Salal, Naïm Laidouni, défenseur franco-algérien de 20 ans, avait lui aussi été approché par la Ligue Professionnelle 1.