Serie A : la Juventus arrache le nul dans la controverse contre l'Inter

Après le nul décevant, nul et vierge dans la belle affiche opposant l'AS Roma au Napoli un peu plus tôt ce dimanche, l'Inter Milan et la Juventus croisaient le fer en clôture de la 9ème journée de Serie A. Et au stade Giuseppe Meazza, les Turinois ont arraché le nul face aux Turinois (1-1). Edin Dzeko s'est montré décisif en ouvrant le score dans cette partie. En renard des surfaces, l'ancien buteur de Manchester City a parfaitement suivi une frappe signée Hakan Çalhanoğlu (1-0, 17e). Le n°9 des Nerazzurri a également tenté sa chance pour s'offrir un doublé (29e, 60e), en vain. Et il aurait été bien inspiré de réussir.

Car si Samir Handanovic a sorti le grand jeu en effectuant une remarquable double parade devant Alvaro Morata puis Alex Sandro (7e), alors que Juan Cuadrado (23e) ou encore l'ancien attaquant du Real Madrid (64e) ont loupé le cadre, la Vecchia Signora a obtenu un penalty discutable en fin de rencontre. Denzel Dumfries a été sanctionné pour un léger contact avec Alex Sandro, et Paulo Dybala n'a pas tremblé en prenant le portier slovène à contre-pied (1-1, 89e) pour permettre à Maximiliano Allegri et les siens de ramener un point de Lombardie dans leurs bagages. À noter que Federico Bernardeschi, remplacé par Rodrigo Bentancur en première période, est sorti sur blessure. Ce résultat nul n'arrange aucune des deux formations. L'Inter est à 7 points de la première place, la Juventus à 10.

