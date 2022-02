Nike révèle la Mercurial DreamSpeed 005 de Mbappé, CR7 et Vinicius Jr

Nike vient officiellement de dévoiler au grand jour la nouvelle Mercurial DreamSpeed 005 que porteront notamment Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou encore Vinicius Jr.

Voilà une paire avec du caractère. Nike a dévoilé ce samedi son nouveau modèle de crampons, la Mercurial DreamSpeed 005, très attendue par beaucoup d'aficionados. La raison ? Il s'agit tout simplement des chaussures arborées par Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou encore Vinicius Jr !

CR7 déjà équipé

Les plus à l'affût auront déjà d'ailleurs remarqué que la star portugaise de Manchester United a déjà été aperçue avec cette nouveauté originale chaussée aux pieds, le 8 février dernier sur la pelouse de Burnley (1-1). Cette paire est la première d'une longue série à venir dans les prochaines semaines.

On est loin des Predator Geometric arc-en-ciel d'adidas, mais la marque à la virgule a fait le choix d'allier du jaune, du bleu turquoise ou encore du violet à du vert très clair sur une paire agréable pour les yeux, notamment grâce aux différents motifs qui la composent. Elle apporte ainsi une touche de fraîcheur à un modèle indémodable si cher à Nike.

Une paire légère comme une plume

Cette MDS 005, dotée d'un look moderne et design, est disponible en Superfly mais aussi en Vapor. Au pied, sa légèreté vous donne la sensation de porter des chaussettes alors que la technologie utilisée accorde une accélération explosive à son détenteur.

Vous voulez vous la jouer comme la star du PSG et champion du monde 2018 avec les Bleus, comme le quintuple Ballon d'Or des Red Devils ou encore comme l'inarrêtable attaquant du Real Madrid ?

