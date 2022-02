adidas dévoile sa très osée Predator Geometric

La marque aux trois bandes a révélé ce vendredi l'identité de la nouvelle Predator Edge+ Geometric FG, du "Geometric Pack", pour le moins coloré.

Une explosion de couleurs. Voilà comment l'on pourrait décrire en quelques mots la nouvelle paire de crampons révélée par adidas ce vendredi. Difficile de faire plus équivoque tant la nouvelle Predator Edge+ Geometric FG, du "Geometric Pack" et son style particulièrement osé sautent aux yeux avec un arc-en-ciel de coloris.

Une paire façon Elmer

Cette Predator Geometric a autant de quoi plaire aux amateurs d'originalité que d'être détestée par les amoureux des choses simples. Si la base Edge de la chaussure reste la même à l'instar de la dernière Predator Edge of Darkness, adidas a opté pour un look camouflage multicolore pour habiller ce dernier modèle.

Pour les connaisseurs, cette Predator n'est pas sans rappeler le livre pour enfants "Elmer", de l'auteur britannique David McKee. Du bleu, du jaune, du rose, du noir et du blanc sont en effet mêlés sur l'ensemble de cette paire.

Toujours plus de contrôle dans le jeu et ses mouvements

Disponible en version montante sans lacets mais aussi en mode basse avec lacets, pour satisfaire tout le monde, la Predator Edge.1 FG propose un confort optimal à son propriétaire. La nouvelle tige "Zone Skin" offre de son côté un toucher de balle ainsi qu'une adhérence au ballon favorisant le contrôle du jeu.

En ce sens, la semelle Face Trame permet d'avoir une meilleure stabilité et une accroche au sol toujours plus résistante quand il faut accélérer le jeu et feinter ses adversaires. Face au but, la technologie Power Facet, située à l'avant de la semelle, optimise le transfert de puissance en direction de l'avant du pied de frappe au moment de déclencher. De quoi mettre un maximum de chance de son côté pour faire mouche.

