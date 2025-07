PSG - Real Madrid : les compositions officielles

Soir de retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG. Dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs, l’attaquant du Real Madrid affronte son ancien club à New York (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Le vainqueur sera opposé à Chelsea ce dimanche en finale.

Sans Pacho ni Hernandez, les Parisiens se présentent avec une charnière Marquinhos-Beraldo, Hakimi et Mendes occupant sans surprise les couloirs. L’entrejeu est également classique, composé de Neves, Vitinha et Ruiz, tandis que Dembélé est aligné à la pointe de l’attaque, épaulé par Doué et Kvaratskhelia. En face, Mbappé va aussi vivre sa première titularisation dans la compétition, associé en attaque à Vinicius et Gonzalo. Tchouaméni est présent au milieu de terrain, accompagné par Güler et Bellingham, tandis qu’Asencio et Rüdiger forment la défense centrale en l’absence de Huijsen.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Real Madrid : Courtois - Valverde, Rüdiger, Asencio, Garcia - Güler, Tchouaméni, Bellingham - Vinicius, Mbappé, Gonzalo.

