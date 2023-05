Bayern Munich - RB Leipzig : les compositions sont là

La 33e journée de Bundesliga offre un sacré duel au sommet. Leader, le Bayern Munich reçoit le RB Leipzig dans un choc qui peut décider de l’issue de la saison. Le Rekordmeister désormais dirigé par Thomas Tuchel s’articule en 4-2-4-3 avec Yann Sommer comme dernier rempart derrière Noussair Mazraoui, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt et Joao Cancelo. Joshua Kimmich est placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka. Seul en pointe, Serge Gnabry est soutenu par Kingsley Coman, Jamal Musiala et Thomas Müller.

De leur côté, les Saxons de Marco Rose s’articulent dans un 4-2-2-2 où Janis Blaswich occupe les cages avec Mohamed Simakan, Willi Orban, Josko Gvardiol et Marcel Halstenberg devant lui. Konrad Laimer et Amadou Haidara composent le double pivot avec Dominik Szoboszlai et Dani Olmo un cran plus haut. Enfin, André Silva et Christopher Nkunku sont associés en attaque.

Les compositions

Bayern Munich : Sommer – Mazraoui, Pavard, De Ligt, Cancelo – Kimmich, Goretzka – Müller, Musiala, Coman – Gnabry

RB Leipzig : Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg - Laimer, Haidara - Szoboszlai, Olmo - Silva, Nkunku