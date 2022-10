Dani Alves veut acheter un club portugais

Actuellement joueur des UNAM Pumas au Mexique après avoir quitté le FC Barcelone en juillet dernier, Dani Alves (39 ans) veut faire parler son âme d'entrepreneur. Selon le journal portugais Record, le défenseur brésilien a l'immense carrière voudrait acheter le club de troisième division portugaise, Amora, situé à quelques encablures de Lisbonne (environ 20 kms). Cette formation de D3 appartient à 75% au groupe espagnol Odemira Capital.

L'ancien joueur du PSG fait partie d'une équipe d'investisseurs qui veulent s'attaquer à ce projet. Des discussions auraient déjà eu lieu avec José María Gallego, homme d'affaires, président de la SAD et actionnaire majoritaire du club portugais, même si elles sont à un stade minime pour l'heure. On ne sait pas non plus si Dani Alves veut s'emparer de la totalité du club ou d'une partie.