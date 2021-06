Le Sparta Prague rejoint adidas !

Bien que tous les regards soient portés vers l'Euro et la sélection du côté de la capitale Tchèque, le Sparta Prague vient d'annoncer un nouveau partenariat long-terme avec adidas.

La marque aux trois bandes succède à Nike et marque son grand retour sur les maillots du club aux trois étoiles, 27 ans après son départ. La marque allemande va fournir les équipements des équipes de jeunes ainsi que des équipes féminines et masculines professionnelles. À compter de la rentrée, la marque à la virgule ne sera donc plus présente sur les tuniques du club fondé en 1893.

C'est avec le logo de l'équipementier allemand sur la poitrine que Jan Berger, Horst Siegl et d'autres légendes locales de l'époque ont livré de grandes batailles sur la scène européenne entre 1980 et 1990. Cette période a même été surnommée par les historiens comme étant le retour de la Sparte de fer. C'est aussi avec des tuniques adidas que les joueurs du Sparta ont participé à la première édition de la Ligue des champions lors de la saison 1991-1992.

« La fin de la saison marque aussi la fin de notre ancienne identité visuelle. La nouvelle saison sera caractérisée par un nouveau logo, une nouvelle police ainsi qu’un nouveau partenaire. L’un des piliers de notre coopération avec adidas est le fait que nos fans devraient pouvoir acheter la plupart des produits utilisés et portés par les joueurs et le staff de l’équipe première », a déclaré Kamil Veselý, directeur marketing du Sparta Prague. Le club le plus titré de République Tchèque semble donc décidé à entrer dans une nouvelle ère pour redevenir la référence locale alors que le Slavia Prague a remporté les trois derniers titres de Fortuna Liga.