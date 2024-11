Nice : l’incroyable liste des blessés avant d’affronter l’OL

Lourdement battu sur sa pelouse par les Glasgow Rangers, en Ligue Europa (1-4), l’OGC Nice se déplacera demain sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (17 heures) pour rester dans le haut de tableau de Ligue 1. Une victoire serait importante pour mettre une distance à l’OL et aux poursuivants au classement, mais Franck Haise va devoir faire avec une hécatombe de blessures avant ce déplacement périlleux.

Au total, 10 absents seront à compter pour le déplacement à Lyon, dont notamment Dante, ⁠Youssouf Ndayishimiye et Jeremie Boga : «Dante se ressent d’une douleur au genou suite à un choc reçu face à Strasbourg en fin de match. Il sera absent pour la rencontre de ce week-end. ⁠Youssouf Ndayishimiye a rechuté d’une lésion à l’ischio-jambier ressentie lors de sa dernière sélection avec le Burundi. Il sera absent plusieurs semaines. Melvin Bard souffre de l’aponévrose résultant d’un choc en retombant sur un panneau publicitaire lors de la dernière rencontre. La durée d’indisponibilité est en cours d’évaluation. Jeremie Boga souffre d’une douleur ressentie après le match face à Strasbourg. Il suit un programme de reprise et sera absent face à Lyon. Jonathan Clauss et Ali Abdi poursuivent leur convalescence après les blessures contractées en sélection nationale. Antoine Mendy et Morgan Sanson sont en phase de réathlétisation. Victor Orakpo souffre d’une pubalgie et suit un protocole de soin adapté. Terem Moffi poursuit son protocole de reprise suite à son opération du ligament».