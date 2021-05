Une chaussure de foot 100% française avec Milémil et Smart Power

Les chaussures Made In France conçues par Milémil et SmartPower !

Les chaussures de football portées par la plupart des joueurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, proviennent essentiellement d'Allemagne ou des États-Unis mais Milémil et SmartPower prouvent aujourd'hui que la France a également un avenir dans ce domaine en dévoilant deux modèles réalisés à 100% sur le territoire français.

SmartPower a inventé le premier crampon orientable en 2016, appelé Profiler©. Ces crampons sont modulables grâce à un système astucieux et simple d'orientation permettant de changer sa configuration à volonté. Les changements d'orientation des crampons permettent de gagner en accélération et en légèreté ou en technicité et précision d'appui selon l'option choisie. « Andy Delort a souhaité tester nos crampons et a battu le record de vitesse en Ligue 1 trois jours après », nous racontait Stéphane Raymond, le créateur des crampons SmartPower qui ont également conquis Cristiano Ronaldo.

Le hasard fait souvient bien les choses et il se trouve que le siège social de cette entreprise se trouve à quelques encablures de Milémil, dans le Drôme. L'association était donc inévitable comme l'indique le communiqué de presse annonçant cette collaboration. Si SmartPower a révolutionné les crampons de football, Milémil est la seule marque à fabriquer des chaussures de football 100% Made In France. Lancée en 2014 à Romans sur Isère, capitale de la chaussure, cette marque tire son épingle du jeu en misant sur le cuir premium qui était omniprésent sur les paires de crampons jusqu'au milieu des années 2000 et que l'on ne retrouve que très rarement aujourd'hui puisque de nouveaux matériaux synthétiques lui sont préférés par les grandes marques comme Nike, adidas ou Puma.

Le premier modèle confectionné par les deux sociétés du Drôme se base sur l'Infatigable, modèle emblématique de la marque fondée par Christophe Pinet et Isabelle Dhume. Cette paire est équipée d'un jeu de crampons SmartPower en plastique pour gagner en performance sur terrain sec. Cette collaboration ne vient pas bouleverser l'ADN de l'Infatigable qui conserve son look old school et son confort grâce au volume chaussant et à la souplesse du cuir. Ce modèle est disponible en noir mais aussi dans un coloris bleu-blanc-rouge mettant parfaitement en avant la production locale.

Le second modèle sera en revanche un tout nouveau produit de la marque Milémil et sortira à l’occasion de l’Euro en juin prochain. Le communiqué de presse nous apprend tout de même que deux jeux de crampons seront proposés avec cette paire, l'un pour la saison estivale et ses terrains secs et l'autre pour la saison hivernale et ses terrains gras. Comme le veut la tradition de Milémil, le cuir premium sera de la partie pour proposer un produit durable et confortable. Concernant le design et le coloris, nous n'en savons pas plus pour le moment puisque le modèle est en train d'être conçu à l'aide des retours des consommateurs qui décrivent leur « chaussure de football idéale » en répondant à un sondage sur le compte Instagram et le site internet de Milémil.

Une chose est sûre, ce nouveau modèle aura été conçu en prenant compte des attentes et des besoins des amateurs de crampons de football. « Confort, robustesse, performance, design : un ensemble Made In France qui séduira sans doute de nombreux sportifs. Preuve en est que l’industrie du sport en France n’est pas morte et qu’elle propose des solutions pour relocaliser et offrir des produits innovants à ses clients », peut-on lire à la conclusion du communiqué de presse.

