Le musicien Ed Sheeran devient le sponsor maillot d'Ipswich Town

La superstar internationale Ed Sheeran va sponsoriser le club d'Ipswich Town après avoir signé un contrat d'un an.

C'est sans doute la signature la moins attendue de l'année mais le musicien britannique va bel et bien devenir le sponsor maillot des équipes premières féminines et masculines de son club de cœur qui évolue en troisième division anglaise. Né à Suffolk, celui qui cumule des milliards de vues sur ses clips est l'une des plus grandes fiertés des habitants de la ville et il leur rend bien.

« Le club de football est une grande partie de la communauté locale et c’est ma façon de montrer mon soutien. J’ai toujours apprécié mes déplacements à Portman Road et j’ai hâte d’y retourner dès que les supporters seront de nouveau autorisés à entrer dans les stades », a déclaré Ed Sheeran lors de l'annonce de sa collaboration avec son club favori. À l'issue de l'une de ses tournées en 2019, l'auteur du titre « Shape of You » - qui culmine à plus de 5 milliards de vues sur YouTube - avait même vendu un maillot spécial d'Ipswich Town pour marquer l'évènement.

C'est une annonce qui décevra peut-être les fans d'Ed Sheeran mais son nom ne devrait pas figurer sur l'avant du maillot. La star internationale de la pop et le club champion d'Angleterre en 1962 ont dévoilé un logo énigmatique formé de plusieurs signes mathématiques. Interrogé sur la signification de ces signes, Ed Sheeran a affirmé que tout serait expliqué en temps voulu. Avec le mot « Tour » en-dessous des signes mathématiques, on peut tout de même penser qu'une tournée musicale pourrait avoir lieu si la situation sanitaire le permet.

🎥 Town's director of sales, Rosie Richardson, spoke to iFollow Ipswich following the news that Ed Sheeran will be the Club's shirt sponsor next season.



👇 #itfc pic.twitter.com/E6mi1fA65H — Ipswich Town FC (@IpswichTown) May 6, 2021

« Nous sommes évidemment ravis qu’Ed ait accepté de devenir notre sponsor maillot la saison prochaine. J’ai travaillé avec Ed et son équipe de direction sur diverses initiatives au fil des années et j’ai accueilli Ed et ses invités à Portman Road pour de nombreux matchs. Il a montré son soutien à sa ville natale de bien des façons et c’est un autre exemple de cela. Nous sommes impatients de voir Ed – et tous les autres supporters – de retour à Portman Road la saison prochaine », a soutenu Rosie Richardson, directrice des ventes du club. Il y a de quoi comprendre sa joie quand on pense aux 32 millions d'abonnés que possède le chanteur sur Instagram. En Premier League, seul Manchester United peut se targuer d'en avoir plus, alors à l'échelle de la 3ème division anglaise... L'arrivée d'Ed Sheeran devrait énormément apporter sur le plan marketing et les ventes de maillots devraient exploser à Ipswich.