Ferran Torres explique sa drôle de décision de quitter Manchester City pour le FC Barcelone

Passer de Manchester City au FC Barcelone en ce moment, c'est un choix qui peut laisser perplexe. Surtout avec une baisse salariale à la clé. Mais c'est pourtant le choix fait par Ferran Torres. L'international espagnol a ainsi débarqué sur la côte catalane cet hiver, en échange d'un peu plus de 55 millions d'euros, que le Barça commencera à payer l'été prochain. Ce lundi, il était présenté aux supporters culés et aux journalistes, et il a notamment révélé pourquoi avoir décidé de filer en Catalogne.

« Je l'ai toujours dit, je suis allé à City pour revenir dans un des gros clubs espagnols à l'avenir, je n'ai pas hésité à signer au Barça. Je veux aider à remettre le club là où il doit être. La blessure va bien, on termine la récupération, mais je me sens bien. J'espère être là pour la Supercoupe ou même avant. J'aime les défis. J'ai considéré que le Barça était une bonne option », a expliqué le joueur formé à Valence.

Il est prêt à jouer partout

Il a ensuite confié ne pas être spécialement inquiet par sa situation administrative, lui qui, en raison du fair-play financier de la Liga, ne peut pas être inscrit tant que le club ne se débarrasse pas d'autres joueurs. « Je joue en pointe dernièrement, mais je dis toujours que ma position c'est ailier droit. Mais je suis polyvalent, là pour aider le coach, tant que je joue ça m'est égal. Il y aura de la concurrence et j'espère être important, donner de la joie aux supporters et continuer de grandir », a ajouté le joueur de la Roja.

« J'ai beaucoup appris avec Pep (Guardiola), c'est un des meilleurs au monde, je repars avec plein de jolis souvenirs », a conclu l'Espagnol. En Catalogne, il retrouvera certains de ses fidèles acolytes de la sélection espagnole, comme Ansu Fati, Pedri ou même Alvaro Morata. Espérons pour Xavi que Ferran Torres soit aussi performant qu'en sélection, lui qui affiche 12 réalisations en 21 sélections...